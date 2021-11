Faire des Sciences avec Star Wars avec Roland Lehouq à Toulouse

Partager Facebook

Vous vous posez des questions sur Star Wars comme Peut-on créer un sabre laser ? Quelle pourrait être la nature de la Force ? Que dire des planètes de l’œuvre ?… L’astrophysicien Roland Lehoucq viendra décrypter la saga de Georges Lucas à Toulouse.



Le mercredi 17 novembre 2021, dès 20h30, les Jedi et Padawan de Toulouse sont invités à une soirée spécial Star Wars, en compagnie de Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, et auteur du livre Faire des sciences avec Star Wars (Le Bélial, 2015).

Quelle pourrait être la nature de la Force ? Quelle est la puissance d’un sabre laser ? Comment classer les Jedi ? Que dire des planètes de l’œuvre de George Lucas ?… Roland Lehoucq proposera de décrypter avec lui l’univers de la saga. Il est notamment connu pour ses livres grand public D’où viennent les pouvoirs de Superman ? et Faire des sciences avec Star Wars, ou plus récemment Dune : exploration scientifique et culturelle d’une planète-univers, ainsi que pour sa participation à de nombreuses conférences mêlant sciences et science-fiction. Il est par ailleurs depuis plusieurs années président des Utopiales, festival international de science-fiction.

Il a déjà participé à une Soirée Cult’ de Science Animation, Stranger Things dans l’œil des experts, afin de parler d’univers parallèles.

Inscription gratuite mais obligatoire : https://bit.ly/soireecult-starwars

Programme

20h30 – 21h00 : Accueil et petit jeu de reconnaissance d’images sur l’univers de Star Wars.

21h00 – 22h15 : Conférence de Roland Lehoucq sur la physique dans Star Wars suivie d’un échange.

22h15 – 22h30 : Quiz sur Star Wars, avec l’application Kahoot. Des lots seront à gagner, dont le tout nouveau livre de Roland Lehoucq écrit avec Florence Porcel : L’Humain dans l’espace – Entre réel et fiction (La Martinière, 2021).

22h30 – 23h00 : Fin de la soirée. Espace dédicaces et discussion avec Roland Lehoucq.