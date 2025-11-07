SCANDALE ET SPLENDEUR : LE « MUSIC-HALL COLETTE » ILLUMINE L’ARIA !

Un spectacle musical, sensuel et audacieux vous plonge dans les mille et une vies de Colette, les mercredi 26 et jeudi 27 novembre 2025 à L’Aria (Cornebarrieu) !

Libre, géniale et scandaleuse, Colette fut l’une des figures les plus marquantes et indépendantes de son époque. Capable de tous les bons mots, douée de tous les talents – de la plume à la scène – elle mena une vie d’une insolente indépendance.

Le spectacle « Music-Hall Colette » revient à L’Aria près de Toulouse, dans le cadre de la saison Odyssud Hors les murs, pour rendre un hommage vibrant et féroce à cette icône.

Une Plongée Frénétique dans la Belle Époque

Pour incarner l’écrivaine et artiste de cabaret, il fallait une interprète hors norme. C’est chose faite avec l’éblouissante Cléo Sénia, nommée aux Molières 2024 de la révélation féminine, dans une mise en scène virevoltante de Léna Bréban.

Le public assiste à un splendide spectacle musical qui est un véritable tourbillon :

Un mélange audacieux de mime, chant et danse ;

; Des transformations soudaines et un effeuillage érotique audacieux ;

et un audacieux ; Une exploration des paradoxes de Colette, entre les paillettes du music-hall et ses réalités intérieures.

« Music-Hall Colette » nous plonge dans l’effervescence de la Belle Époque avec une frénésie et une jubilation étourdissantes ! Un spectacle entre théâtre, cabaret et mémoire, vivement salué par la critique.

« Tout est virevoltant et ludique dans ce spectacle : la mise en scène et le jeu. » – Le Monde

Informations Pratiques & Réservation