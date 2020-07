La Région Occitanie offre des réductions pour les vacances

Partager Facebook

Cet été avec la carte Occ’ygène, près de 300 offres promotionnelles pour les vacances et les loisirs en Occitanie

Disponible depuis le 6 juillet, la carte Occ’ygène permet d’accéder à des réductions et offres promotionnelles proposées par les partenaires touristiques de la Région Occitanie. Valable 1 an à partir du mois de juillet 2020, elle est gratuite pour les jeunes de 18 à 25 ans et proposée à un tarif de 20 € pour les familles. Les familles les plus modestes peuvent en bénéficier gratuitement.

100% dématérialisée, la carte Occ’ygène est disponible en ligne depuis le 6 juillet sur le site web du Comité Régional du Tourisme Occitanie. Elle recense à ce jour près de 300 offres promotionnelles et réductions pour des excursions, des sites culturels, des activités de plein air ou encore des hébergements en camping et villages de vacances. Pour aider les familles aux revenus modestes, dont le quotient familial est inférieur à 1 000 €, la Région créditera la carte d’un montant pouvant aller jusqu’à 300 € par foyer (porte-monnaie électronique à utiliser avant le 15 novembre 2020).

De plus, un numéro vert (gratuit), le 0 800 94 94 94, est mis en place par la Région et le Comité Régional du Tourisme durant la période estivale afin d’aider les habitants d’Occitanie à préparer leurs vacances et les informer des possibilités de découverte : balades, loisirs, séjours et hébergements.

Carte Occ’ygène disponible en ligne sur le site : https://www.tourisme-occitanie.com/decouvrir/la-carte-occ-ygene