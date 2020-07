Des matchs de légende sur France 3 Occitanie dès ce lundi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

France 3 Occitanie vous fait revivre des grands matchs des clubs de la région pendant l’été.

Vous avez tremblé et vécu des moments inoubliables avec vos équipes favorites lors de matchs anthologiques ? Même si les compétitions sportives de l’été sont reportées ou annulées, retrouvez ces moments forts qui vous ont rassemblés. A chaque région ses affiches sportives de légende. Au total, plus de 50 rendez-vous à suivre tous les lundis tout au long de l’été sur les antennes régionales de France 3.

Lundi 20 juillet

Rugby : Perpignan-Clermont en finale du Top 14

Retour en 2009 pour une finale qui reste profondément ancrée dans l’esprit des Catalans et des supporters de l’USAP. Depuis 1955, Perpignan n’avait pas remporté le bouclier de Brennus. La joie est intense.

Lundi 27 juillet

Rugby : Toulouse-Cardiff 1996, première finale européenne

Deuxième rendez-vous et deuxième finale. Celle-ci concerne le Stade Toulousain et la finale de la première coupe d’Europe de rugby de l’histoire, en janvier 1996. Le match se joue à Cardiff, dans le mythique Arms Park, aujourd’hui disparu, et Toulouse affronte l’équipe locale, le Cardiff RC et remporte la première édition de la Coupe d’Europe de rugby.

Lundi 3 août

Foot : Toulouse-Naples 1986 en coupe d’Europe

Un petit retour sur le passé permet de revivre une très grande émotion pour les supporters du TFC.

Qualifié pour la Coupe d’Europe 1986, le TFC tombe sur le Napoli de Diego Maradona. Battus 1-0 à l’aller à Naples, les Toulousains (Bergeroo, Passi, Stopyra, etc) vont être portés par un Stadium de Toulouse en feu et réussir l’exploit d’éliminer Naples après une session incroyable de tirs au but.

Lundi 10 août

France/Nouvelle-Zélande 1995 à Toulouse

On termine cette série de matchs de légende avec une rencontre internationale de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande : un test-match du 1er novembre 1995, au Stadium de Toulouse, qui voit la France l’emporter sur les Blacks.