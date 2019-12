La pièce culte Le Prénom cette semaine à Odyssud Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Odyssud Blagnac accueillera du 18 au 21 décembre la pièce culte « Le Prénom » avec une nouvelle distribution irrésistible de drôlerie : Florent Peyre, Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, Julie Farenc et Matthieu Roze.

Vincent, la quarantaine triomphante, va devenir papa. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée de sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale. Mais la révélation du prénom choisi pour l’enfant à naître plonge la soirée dans le chaos… Jouée près de 250 fois depuis 2010, une adaptation au cinéma avec Patrick Bruel vue par 3 millions de spectateurs et 2 César plus tard, Le Prénom est devenu un classique ! La nouvelle distribution, qui puise du côté du talent d’humoristes talentueux (Florent Peyre, Jonathan Lambert), est excellente et donne de sérieux atouts à ce dîner de famille qui vire à la catastrophe.

Le Prénom

Du 18 au 21 décembre 2019

Odyssud Blagnac