Elections municipales : appel à volontaires

La Mairie de Toulouse lance un appel à volontaires auprès des électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville de Toulouse pour devenir assesseur dans un bureau de vote lors des prochains scrutins, notamment pour les élections municipales les 15 et 22 mars.

Membres des bureaux de vote, les assesseurs, bénévoles, participent au déroulement des opérations électorales. La répartition des tâches qui leur incombent durant la journée se fait à l’ouverture du bureau de vote. Ils sont généralement chargés de contrôler, faire signer la liste d’émargement et d’apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin.

Ils peuvent également être amenés à suppléer ou assister le président et ainsi procéder au contrôle d’identité des électeurs et tenir l’urne. Enfin, les assesseurs titulaires doivent participer à la clôture du scrutin et au dépouillement des votes.

Appel à volontaires en ligne

La Mairie de Toulouse lance un appel à candidatures, sur le site de services en ligne montoulouse.fr, auprès des électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville de Toulouse pour devenir assesseur dans un bureau de vote de leur choix.

Les volontaires seront mobilisés les dimanches 15 et 22 mars, lors des élections municipales de l’ouverture (7h50) à la clôture du scrutin jusqu’au dépouillement complet (fin des opérations vers 22h30).