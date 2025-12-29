Femme non rééducable : un hommage puissant à la liberté de la presse à L’Aria

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La scène de L’Aria s’apprête à accueillir un moment de théâtre d’une intensité rare. Les jeudi 5 et vendredi 6 février 2026 à 20h30, le spectacle Femme non rééducable retracera le destin et le combat d’Anna Politkovskaïa, journaliste russe et militante des droits de l’Homme, dont la voix a été brutalement éteinte en 2006.

Journaliste infatigable, Anna Politkovskaïa a couvert la guerre en Tchétchénie avec une lucidité implacable, convaincue que le courage individuel pouvait ébranler les États despotiques. Le 7 octobre 2006, elle était retrouvée assassinée dans son immeuble à Moscou, laissant derrière elle un héritage de vérité et de résistance.

Un texte incisif signé Stefano Massini

Le spectacle s’appuie sur le texte de Stefano Massini, qui a réécrit six années de notes, d’interviews, de témoignages et de révélations recueillis sur le terrain. Le style est décrit comme « au rasoir » : précis, incisif et dénué de tout artifice.

Ce spectacle est un hommage au courage indomptable des journalistes qui risquent leur vie pour défendre les valeurs démocratiques. Face aux propagandes officielles et au contrôle de l’information, cette œuvre nous rappelle la nécessité absolue de la liberté de la presse et propose une réflexion profonde sur la fragilité de nos démocraties.

Interprétée par Caroline Rochefort et Pierre Berçot, sous la direction de Tadriana Hocking, cette pièce de 1h10 s’adresse à un public averti (dès 14 ans) prêt à affronter la réalité crue des zones de conflit et la puissance d’un discours divergent.

Informations Pratiques – Femme non rééducable