La Musique dialogue aux Carmélites à Toulouse

La 6e édition de Musique en Dialogue aux Carmélites revient avec comme thématique « la musique et ses mécènes » du 19 juin au 28 aout prochain.

A Toulouse, la Chapelle des Carmélites, baroque, secrète et intime, est l’écrin idéal pour accueillir la musique de chambre toujours en dialogue avec d’autres disciplines. En 5 concerts la générosité et la vie de mécènes de différentes époques, français, américain ou russe seront contées et mises en musique par nos formidables amis récitants et musiciens.

Dès le 19 juin, on pourra écouter les musiciens et récitants faire dialoguer notes et mots en la ravissante chapelle baroque des Carmélites, en plein cœur de Toulouse dont elle est un joyau.

Programmation :

Dimanche 19 juin, 16 h :

La Comtesse Lily Pastré, mécène marseillaise

Muza Rubackyté, piano – Olivier Bellamy, récitant

Samedi 2 juillet, 20h et dimanche 3 juillet, 16 h

1ère partie : Célébration des 400 ans de la Chapelle des Carmélites et Louis XIII

2nde partie : Monsieur de La Popelinière, mécène de Rameau

Les Passions, Orchestre Baroque de Montauban – Clémence Garcia, soprano – Flavio Losco, violon – Sylvie Moquet, viole de gambe – Yasuko Uyama-Bouvard, clavecin – Jean-Marc Andrieu, Direction et flûte à bec – François Castang, Récitant

Dimanche 24 juillet, 16 h :

Tchaïkovski et la baronne Nadejda von Meck, mécène russe

Denis Pascal, piano – Marie-Christine Barrault, récitante

Dimanche 28 août, 16 h :

Winnaretta Singer, princesse de Polignac, mécène américaine

Anne Le Bozec, piano – Françoise Masset, soprano – Zazie Delem, récitante

en savoir plus : https://musiquendialogue.org/