La Misanthrope, d’après Molière, s’installe au théâtre du Pavé

Jusqu’au 5 février, le Théâtre du Pavé propose de découvrir La Misanthrope d’après Molière et lise en scène par Francis Azéma.

La naissance de cette pièce vient d’un constat juste de Francis Azéma : « Les grands rôles longtemps ont été réservés au masculin. Les grands rôles féminins souvent même joués par des hommes ». Et des exemples, il y en a eu de nombreux. Mais passé un temps, de grandes artistes s’emparèrent de rôle masculin : Sarah Bernard avec Hamlet ou encore Maria Casares avec le Roi Lear. Alors pourquoi pas Molière avec le Misanthrope devant La Misanthrope.

« Mon projet autour de La Misanthrope n’est pas du tout cela. Je ne vais pas demander à une comédienne de se prendre pour un homme en jouant Alceste ou Philinte, pas plus à un acteur de s’efféminer dans Célimène ou Arsinoé. Cela m’est égal et ne m’intéresse pas à ce point là.

J’ai souhaité donner la possibilité à des comédiennes de s’emparer de grands textes réservés aux hommes et, tant qu’à faire, à des hommes de s’emparer des rôles écrits pour des femmes » explique Francis Azéma.

Dans cette adaptation, il a mis au au féminin ce qui ne l’était pas et vice versa mais sans jamais changer les caractères ni l’intrigue. Pourquoi une femme ne serait-elle pas misanthrope et bourrue, un homme coquet et médisant ? Pourquoi pas ?



Bref, dans La Misanthrope, les codes sont brisés et on se rend compte de l’universalité d’une oeuvre.

Théâtre du Pavé

34, rue Maran 31400 Toulouse

Métro B St-Agne SNCF

05 62 26 43 66 · www.theatredupave.org