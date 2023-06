La Marche des Fiertés revient samedi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion du mois des diversités, la 28e Marche des Fiertés de Toulouse aura lieu ce samedi 10 juin.

Événement festif et revendicatif, la Marche des fiertés de Toulouse est le rendez-vous incontournable de l’année pour les associations et les personnes LGBTQI+. Elles se mobilisent pour accompagner la société vers une meilleure acceptation des différences et la préservation des droits et libertés. Un grand village associatif ouvert à tous sera déployé sur la Place du Capitole. L’occasion de (re)découvrir le riche tissu associatif qui se mobilise toute l’année.

À 15h, c’est le lancement de la Marche sur la Place du Capitole qui réunit chaque année plus de 25 000 participant(e)s. Des membres de Toulouse Diversités et du Conseil toulousain des résidents étrangers seront présents sur le stand et le char de la Mairie de Toulouse.

La 28e Marche des fiertés de Toulouse aura lieu samedi 10 juin de 10h à 18h place du Capitole, avec un départ pour la parade à 15h.

La ville de Toulouse organise plusieurs événements jusqu’au 23 juin prochain :