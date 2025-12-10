La Kahina Encantaira : Dialogue ensorcelant entre Bach et Soufisme à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, le 9 décembre 2025 – Le Centre Culturel de Saint Cyprien s’apprête à accueillir une expérience musicale unique et spirituelle : le spectacle La Kahina Encantaira, le vendredi 12 décembre 2025 à 20h30. Ce projet fascinant, dirigé par Lakhdar Hanou, promet un voyage sonore au carrefour des cultures et des époques.

Au cœur de cette création, la voix envoûtante de Leila Zitouni, la Kahina, s’élève librement. Son chant est le point de fusion d’un dialogue spirituel et musical où le chant lyrique et baroque se mêle harmonieusement aux percussions et aux sonorités orientales.

Rythmée par les percussions, le oud et le violoncelle deviennent les complices de la Kahina Encantaira dans sa quête d’extase. Ensemble, ils illustrent un dialogue étonnant entre J.S. Bach, le soufisme et les compositions originales du oudiste, dévoilant le lyrisme de ces deux voix mélodieuses qui se confondent au cœur d’un souffle divin.

L’ensemble réunit des talents remarquables : Leila Zitouni au chant et aux percussions, Louise Grévin au chant et au violoncelle, et Lakhdar Hanou (compositions, textes et direction) au oud. Cette rencontre entre des traditions apparemment distantes offre un moment de grâce et d’universalité. C’est une invitation à l’évasion et à la contemplation à ne pas manquer pour les amateurs de musique du monde et de fusions audacieuses.

Informations Pratiques – La Kahina Encantaira