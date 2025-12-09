Tania Dutel : Nouveau spectacle en création à La Cabane de Toulouse

Partager Facebook

Toulouse, le 8 décembre 2025 – La Cabane, lieu prisé de la scène comique toulousaine, accueillera l’humoriste Tania Dutel pour une soirée très spéciale le samedi 13 décembre 2025 à 20h00. L’événement est l’occasion unique de découvrir l’artiste en pleine phase de rodage pour son prochain spectacle.

Tania Dutel, reconnue pour son stand-up incisif et décomplexé, prend le pari de l’honnêteté radicale. Contrairement aux habituels communiqués de presse, le résumé de ce futur spectacle est d’une transparence désarmante : le show est encore en cours d’écriture.

« Au moment où tu lis ces lignes, ce spectacle n’est pas encore écrit… Mais on me demande un résumé. Je vais être très honnête, je ne sais pas quelle direction ce spectacle va prendre. Tout ce que je peux te dire, c’est que je vais passer toutes mes soirées en Comedy Club pour être sûre que ça fonctionne donc normalement, ça sera drôle. Après tu connais, nous n’avons pas tous les mêmes grilles de lecture. »

Ce rendez-vous est une véritable invitation à participer au processus créatif d’une humoriste majeure. Les spectateurs auront le privilège d’assister aux premières esquisses d’un spectacle prometteur, dans l’ambiance intimiste et chaleureuse de La Cabane. C’est l’opportunité idéale d’apprécier l’énergie brute et le travail d’une artiste en quête de la formule parfaite, garantissant, selon elle, une soirée assurément drôle.

Informations Pratiques