La Journée de la Santé : Une Journée pour Tous au Jardin du Grand Rond !

Toulouse, prenez soin de vous ! La Journée de la Santé vous donne rendez-vous au Jardin du Grand Rond ce mercredi 24 septembre 2025, à partir de 10h00. Un événement gratuit et ouvert à tous, du nourrisson au senior, pour découvrir les conseils de professionnels et adopter de bonnes pratiques pour votre bien-être.

Cette journée est une occasion unique de rencontrer des professionnels de la santé et de la prévention, qui seront à votre disposition pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions. L’objectif est de vous accompagner vers de bonnes habitudes, propices à une vie plus saine.

Que vous souhaitiez en savoir plus sur l’alimentation, l’activité physique, le sommeil, la gestion du stress ou d’autres thématiques, vous trouverez sur place une mine d’informations et d’ateliers pour améliorer votre quotidien.

Informations pratiques :

Événement : Journée de la Santé

Date : Mercredi 24 septembre 2025

Heure : À partir de 10h00

Lieu : Jardin du Grand Rond, Toulouse

Public : Tout public (des nourrissons aux seniors)

Tarif : Gratuit