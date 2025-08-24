Soprano de Retour à Toulouse avec le « Freedom Tour » pour Deux Soirs au Zénith !

Toulouse, préparez-vous à une nouvelle explosion d’énergie et d’émotions ! Après le succès retentissant de sa tournée « Chasseur d’étoiles », Soprano revient en force avec le « Freedom Tour » pour deux concerts exceptionnels au Zénith Toulouse Métropole les mercredi 29 et jeudi 30 octobre 2025 à 20h00.

Soprano est un artiste qui a su s’imposer comme un véritable phénomène de la scène française. Ses concerts sont des moments de communion uniques, où le public, toutes générations confondues, chante à l’unisson ses tubes entraînants et ses textes profonds. Après avoir rempli des salles et même le Stade de France, il revient plus que jamais prêt à faire vibrer la Ville Rose.

Ce « Freedom Tour » s’annonce comme une nouvelle aventure musicale, un spectacle total où les émotions seront au rendez-vous. Soprano, avec son énergie communicative et sa générosité légendaire, promet un show spectaculaire, riche en surprises et en moments inoubliables.

Pour ceux qui veulent vivre une expérience privilégiée, une option Early Access est disponible : l’ouverture des portes se fera à 18h00, offrant un accès prioritaire jusqu’à 18h30 pour être au plus près de la scène.

Ne manquez pas ces deux rendez-vous avec l’un des artistes les plus populaires et les plus aimés de sa génération. C’est l’occasion de chanter, danser et de partager un moment de joie et de liberté avec Soprano !

Informations pratiques :

Artiste : Soprano

Tournée : Freedom Tour

Dates : Mercredi 29 et Jeudi 30 octobre 2025

Heure : 20h00 (ouverture des portes Early Access à 18h00)

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Tarifs : De 35 à 74 €

Réservations : BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr