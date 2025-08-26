Le Rose Festival 2025 de Retour au MEETT : Une 4ème Édition Légendaire Démarre ce Vendredi !

Toulouse, l’attente est terminée ! Le Rose Festival, créé par le duo toulousain Bigflo & Oli, fait son grand retour pour une 4ème édition explosive au MEETT. Préparez vos plus beaux vêtements roses, car le week-end qui s’ouvre ce vendredi 29 août 2025 promet d’enflammer la ville avec une programmation de haut vol, mêlant grands noms de la musique et artistes en devenir.

Le Rose Festival s’est rapidement imposé comme un événement incontournable, offrant un mélange de genres et de cultures unique. Pour cette édition, le parvis du MEETT se transforme en un village festif entièrement vêtu de rose, où vous retrouverez les spots emblématiques de Toulouse, deux scènes, une grande roue, des food-trucks et des bars.

Une Programmation XXL pour Tous les Goûts

L’affiche de cette année est une véritable constellation de stars :

Rap Français : Deux figures emblématiques, Ninho et Niska , seront présentes, aux côtés de l’étoile montante Vald et du rappeur aux textes introspectifs Luidji .

Deux figures emblématiques, et , seront présentes, aux côtés de l’étoile montante et du rappeur aux textes introspectifs . Pop et Chanson Française : La pop française sera à l’honneur avec l’univers singulier d’ Adèle Castillon et la révélation musicale de l’année, Helena . Ne manquez pas les mélodies folk-pop d’ Aliocha Schneider .

La pop française sera à l’honneur avec l’univers singulier d’ et la révélation musicale de l’année, . Ne manquez pas les mélodies folk-pop d’ . Électro & French Touch : Les amateurs de musique électronique seront servis avec la star mondiale Lost Frequencies , l’emblématique figure de la french touch Kavinsky , et l’artiste aux performances improvisées Marc Rebillet .

Les amateurs de musique électronique seront servis avec la star mondiale , l’emblématique figure de la french touch , et l’artiste aux performances improvisées . Soul & Musiques du Monde : L’incontournable figure de la scène soul britannique Jorja Smith et le mythique groupe aux sonorités zouglou Magic System vous feront voyager.

L’incontournable figure de la scène soul britannique et le mythique groupe aux sonorités zouglou vous feront voyager. Découvertes et Révélations : Ne manquez pas les prestations de l’artiste autodidacte Rilès et de Theodora, derrière le son viral « Kongolese sous BBL ».

Et pour couronner le tout, Bigflo & Oli vous préparent un « show spécial rose » ! Retrouvez toute la line-up détaillée sur le site internet du festival.

Dress Code : Tous en Rose !

Le mot d’ordre pour ces trois jours de fête est simple : venez tous en ROSE ! Participez à l’ambiance unique du festival en arborant fièrement la couleur de l’événement. Cette année, ça va être le feu !

Infos Pratiques :

Date : Du vendredi 29 au dimanche 31 août 2025

Du vendredi 29 au dimanche 31 août 2025 Lieu : MEETT, Toulouse

MEETT, Toulouse Placement : Debout, placement libre.

Debout, placement libre. Tarifs : de 59 à 169 €

de 59 à 169 € Réservations : Billetterie

Réservez vos places dès maintenant pour ne rien manquer de cette 4ème édition qui s’annonce déjà légendaire !