LE PHÉNOMÈNE KEBLACK ENFLAMME LE BIKINI AVEC SON NOUVEL ALBUM « FOCUS » !

Rendez-vous le mercredi 19 novembre 2025 à 19h30 au Bikini près de Toulouse pour un show événement avec le hitmaker aux 950 millions de vues !

Il est l’une des figures les plus marquantes et influentes de sa génération ! Le phénomène KeBlack pose ses valises au Bikini de Ramonville pour une soirée qui s’annonce survoltée, placée sous le signe du rap, de l’afrobeat et des hits imparables.

Avec une discographie impressionnante, KeBlack cumule aujourd’hui plus de 950 millions de vues sur YouTube et plusieurs hits certifiés diamant, à l’image des tubes incontournables « Laisse-moi », « Bazardée » ou encore « Boucan ».

« FOCUS » : Un Nouvel Album Explosif

L’artiste vient présenter les morceaux de son nouveau projet, l’album « Focus ». Cet opus est une démonstration de force, enrichi de collaborations prestigieuses avec des artistes majeurs de la scène francophone et internationale, tels que SDM, Naza, MHD, Fally Ipupa et bien d’autres.

Ce concert sera l’occasion de découvrir cette nouvelle facette de KeBlack et de revivre ses classiques qui ont fait danser la France entière. Attendez-vous à un show à la hauteur de son talent et de son énergie scénique !

Informations Pratiques & Réservation