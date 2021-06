La Finale du Championnat de France Elite à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le dimanche 20 juin à 15h, la finale du Championnat de France Elite de rugby à XIII aura lieu au Stade Ernest Wallon de Toulouse. La billetterie est désormais ouverte.

Il faut revenir à la saison 2005-2006, lorsque le Stade Ernest-Wallon accueillait pour la dernière fois une finale d’Elite 1 de Rugby à XIII. Pia devenait alors champion de France face à… Toulouse. Quinze après, l’antre du Stade Toulousain, et désormais du Toulouse Olympique XIII, accueillera la finale d’un championnat parmi les plus intense et engagé de ces cinq dernières années. L’un des matchs les plus attendus de la saison, celui qui sacrera le champion 2021.

Une finale de haute volée entre les deux qualifiés du weekend. Au Stade Albert Domec, ce samedi 12 juin à 16h00, Carcassonne XIII recevra le vainqueur du premier match de barrage : le Sporting Olympique Avignon XIII. Dimanche 13 juin à 16h00, la réserve des Dragons Catalans (Saint-Estève XIII Catalan) vainqueur face aux Léopards d’Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot (43-24) se déplacera au stade du Moulin pour défier le F.C. Lézignan XIII.

En vente sur le site officiel billetterie.ffr13.fr et celui du Toulouse Olympique XIII : billetterie.to13.com