Dewsbury Rams v TO XIII – Interview de Latrell SCHAUMKEL

A quelques jours du match contre Dewsbury (dimanche 13 juin à 16h – non retransmis sur ouRLeague), une des recrues de la dernière intersaison, Latrell SCHAUMKEL, nous fait part de ses impressions sur le début de saison et sur l’état d’esprit de l’équipe avant ce nouveau déplacement.

Comment te sens-tu au Toulouse Olympique ?

Latrell SCHAUMKEL : Je me sens bien au club, je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de venir ici et de vivre cette expérience. Aller en Angleterre pour jouer toutes les semaines, c’est une habitude à prendre (sourire), mais j’aime être ici à Toulouse.

Que penses-tu de ton début de saison ? Et de celui de l’équipe ?

Latrell SCHAUMKEL : Avec l’équipe, nous avons fait un bon début. 6 victoires en 6 matchs, nous allons dans la bonne direction. Nous continuons à nous renforcer et à nous améliorer semaine après semaine. Pour ma part, je pense avoir bien joué lors de certaines rencontres, mais ce ne sont pas les performances individuelles qui comptent, ce sont celles de l’équipe.

Nous faisons le travail les uns pour les autres et nous pouvons vraiment faire encore mieux. Nous avons obtenu deux victoires sans concéder de points, ce qui vient récompenser le travail sur la défense effectué à l’entrainement. Nous jouons toujours dans ce but : ne pas encaisser de points, et nous nous appuyons sur notre esprit d’équipe pour cela, nous sommes là les uns pour les autres. Il n’y a pas d’individualisme, tout le monde est ensemble, il y a une bonne énergie. Nous sommes heureux de nous entraider, c’est ce qui fait que nous sommes une bonne équipe.

Comment vivez-vous le rythme de ce début de saison ?

Latrell SCHAUMKEL : Comme j’ai dit, ce n’est pas facile de ne jouer qu’en Angleterre, d’autant plus quand on voit notre stade. Mais c’est comme ça pour le moment, nous faisons avec. N’avoir joué que 5 matchs en deux mois pour l’instant ne nous aide pas à trouver notre dynamique, alors il faut compenser. Les entraînements ne remplaceront jamais les matchs mais il faut essayer de retrouver l’intensité. C’est pour cela que nous travaillons dur pendant la semaine, et que nous avons à cœur de cultiver notre cohésion d’équipe.

Prêts pour affronter Dewsbury ? Quel est ton avis sur ce match ?

Latrell SCHAUMKEL : Nous le sommes tous. Nous nous entraînons dur pour cela. Et d’ici dimanche, nous allons continuer à renforcer notre jeu et à travailler sur les points que nous avons besoin d’améliorer.

Pressé de découvrir Ernest-Wallon ?

Latrell SCHAUMKEL : Oui ! j’ai hâte de jouer dans notre stade Ernest-Wallon. C’est un super stade, un terrain magnifique, et avec les supporters, ce sera encore mieux.