La Course « Je me Ligue contre le cancer » en version digitale !

Initialement prévue ce 4 octobre dans les rues toulousaines, la course « Je me Ligue contre le cancer » aura lieu en version digitale dans le cadre d’Octobre Rose.

Dans un contexte sanitaire difficile, La course « Je me ligue contre le cancer » 2020 n’aura pas lieu en ce dimanche pour une sixième édition. La manifestation attendait pas moins de 5000 personnes. Les mesures restrictives recommande des événements avec 1 000 personnes maximum, ce qui met un terme à la version physique de « Je Me Ligue contre le cancer ».

Les organisateurs s’adaptent en proposant une version en ligne de la course de 10h à 12h30 ce dimanche. Vous pouvez courir ou marcher individuellement ou entre amis (moins de 10 personnes conformément aux règles en vigueur), avec un tee-shirt rose et partagez votre mobilisation sur les réseaux sociaux de la Ligue.

Vous devez vous inscrire pour marquer votre soutien à la lutte contre le cancer en ce mois d’Octobre Rose.