La Corrida Pedestre de retour ce vendredi à Toulouse

Nouvelle édition de la Corrida Pedestre, une course au coeur de Toulouse pour les enfants, ce vendredi 30 juin.

C’est le rendez-vous du début d’été pour les sportifs. Un moment unique dans les rues toulousaines à la tombée de la nuit. La Corrida Crédit Agricole Toulouse 31 a pour vocation d’aider des associations en lien avec la petite Enfance. Chaque année, cette course rassemble plus de 5000 coureurs et des milliers de spectateurs.

Les Parcours

La Corrida propose deux parcours en plein centre-ville. Un 10 km avec un parcours dès 21h autour des monuments et des berges de la Garonne et une arrivée place du Capitole.

Le 3km propose un parcours dans l’hyper centre autour de la place du Capitole dans les ruelles pavés.

Les associations

La Corrida reverse la totalité de ses bénéfices à des associations en lien avec la petite enfance. L’an dernier, 13 000 euros ont été récoltés pour les associations Petit Coeur de Beurre et Dominique. Cette année, les associations sont :

– L’ASSOCIATION DOMINIQUE

L’association Dominique permet aux parents de rencontrer dans ses locaux des équipes de praticiens autonomes et indépendants qui organisent des sessions de formation pour les parents porteurs de handicap.

-L’ASSOCIATION LES GLADIATEURS

Association d’entraide et de soutien aux familles d’enfants malades, parrainé par Jacques Breda.

-L’ASSOCIATION AU TALENT BY MATYS

Association caritative au profit des enfants et adolescents atteints de diabète.

Pour les usagers, non coureur, la circulation en centre ville sera perturbée. Les principales artères de la ville seront fermées à la circulation de 19h30 à 22h30.

Infos et réservations : www.corridapedestredetoulouse.com