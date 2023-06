Le groupe Royal Blood en live à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe de rock Royal Blood arrive à Toulouse pour un concert au Bikini ce vendredi 30 juin.

Royal Blood continue de s’élever comme l’un des leaders de la scène rock internationale. En plus de s’être classé directement numéro 1 des charts au Royaume-Uni, le dernier album de Royal Blood, « Typhoons », a eu un impact majeur partout dans le monde. Il s’est hissé en tête des charts en Irlande et a atteint le Top 10 dans des pays comme la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, mais aussi les États-Unis et le Canada.

Le succès de « Typhoons » annonce une nouvelle ère passionnante pour Royal Blood, qui est fermement établi comme l’un des groupes les plus importants et les plus essentiels du rock. Le duo de Brighton a réalisé un triplé phénoménal avec ses trois albums studio immédiatement placés en tête des classements d’albums britanniques, une série qui a commencé avec leur premier album éponyme (2014), puis « How Did We Get So Dark? » (2017). À ce jour, ils ont atteint 2 millions de ventes mondiales, et ont remporté le BRIT Award du meilleur groupe britannique, deux NME Awards et un Kerrang ! Award. Leur premier album a également été nommé pour le Mercury Prize.

De son côté, la critique a salué leur capacité à ajouter un élément nouveau à leur son sans perdre l’énergie viscérale qui les a rendus si attachants.

Royal Blood en concert

vendredi 30 juin

Le Bikini (Complet)

Réservations sur www.lebikini.com