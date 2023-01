La comédie de Bruno Gaccio et Philippe Giangreco pour la première fois à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 10 et 11 février prochain, le duo Bruno Gaccio et Philippe Giangreco présentera le spectacle Les Pâtes à l’ail pour la première fois à Toulouse au Théâtre des 3T.

Bruno Gaccio (Les Guignols de l’info) sera sur la scène des 3T avec son meilleur ami Philippe Giangreco, une figure de la comédie (scénariste de la série H). Ils ont co-écrit ce petit chef d’œuvre Les Pâtes à l’ail dans lequel ils se dévoilent avec intensité et humour !

L’histoire : Deux amis d’enfance se retrouvent depuis des décennies, au moins une fois par mois, pour refaire le monde et le point sur leurs existences. Ils usent pour cela des outils les plus efficaces légués par leur culture italienne : des pâtes à l’aïl, une bonne bouteille de vin et un solide sens de l’amitié. Ce soir, l’un des deux va demander à l’autre le plus grand service qu’un homme puisse rendre à un ami… Une demande si grande qu’elle pourrait détruire cette amitié bâtie sur un socle en béton.

Pour découvrir ce spectacle, rendez-vous les 10 et 11 février prochain au Théâtre des 3T Toulouse. Infos et réservations : www.3tcafetheatre.com