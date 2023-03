Partager Facebook

La Cité de l’espace propose des visites guidées du CNES à Toulouse un jeudi par mois pour les entreprises, groupes d’étudiants et les associations.

Pour la première fois depuis sa création en 1961, le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) ouvre ses portes au public en proposant un jeudi par mois, des visites guidées de ses installations toulousaines. Dès maintenant, les entreprises, groupes d’étudiants et associations qui le souhaitent peuvent accéder à la visite simple ou à une offre plus complète comprenant une visite guidée du CNES à Toulouse, un déjeuner au restaurant de la Cité de l’espace et l’accès à l’une de ses salles de séminaire. Ces visites sont assurées par des animateurs de la Cité de l’espace.

Le CNES à Toulouse a décidé d’ouvrir un peu plus grand ses portes au public en proposant, dès le mois de février, une visite guidée de ses installations les plus emblématiques. Pour concevoir ces visites et en assurer la médiation, le CNES s’est associé à la Cité de l’espace, acteur de référence en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public.

« Je suis ravi que le CNES s’associe à la Cité de l’espace, l’un de nos partenaires historiques, pour assurer les visites guidées de nos installations à Toulouse. C’est une opportunité formidable pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux « coulisses » du CNES et de comprendre la culture spatiale, source d’inspiration pour petits et grands. » indique Lionel Suchet, Directeur Général Délégué du CNES

La Cité de l’espace et le CNES ont conçu une visite pour permettre à tous de comprendre le rôle du CNES dans le paysage spatial et les enjeux qui se dessinent aujourd’hui dans le domaine.

Participer à la conception du parcours de visite du CNES à Toulouse et présenter au public les activités des équipes qui « font » l’espace est non seulement enthousiasmant mais c’est également une belle reconnaissance pour la Cité de l’espace. Cela conforte notre mission de diffusion de la culture spatiale auprès du plus grand nombre ». Jean Baptiste Desbois, Directeur général de la Cité de l’espace.

Réservées aux groupes, ces visites répondent à la volonté du CNES de rendre l’espace accessible au plus grand nombre. Ainsi, un jeudi par mois, les groupes constitués de 18 personnes pourront réserver une des différentes formules proposées.

Infos et réservations : cite-espace.com

Crédit photo : Suivi par le Cadmos de l’experience PILOTE a bord de l’ISS – ©CNES_DE-PRADA-Thierry (CP)