D’Jal teste des vannes à Toulouse

Les 16 et 17 mars, l’humoriste D’Jal teste ses nouvelles vannes sur le public de la Comédie de Toulouse.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal vient tester des vannes pour un futur spectacle ! L’humoriste a donc décidé de prendre place dans des salles plus intimes pour chercher son inspiration dans les rires du public !

Son premier spectacle JUST D’JAL s’est joué à guichet fermé à travers la France, l’Europe (Royaume Uni, Belgique, Luxembourg, Monaco…) et le Monde (USA, Sénégal, Tunisie, Côté d’Ivoire, Maroc…). Son Sketch du Portugais rassemble rapidement plus de 20 millions de vues sur Youtube et permet à D’Jal de conquérir les spectateurs qui sont plus de 400.000 à avoir vu le spectacle avec près de 400 représentations… Un véritable raz-de-marée qui a enflammé les prestigieuses salles parisiennes : l’Olympia, le Casino de Paris, l’Alhambra…

Puis c’est le succès avec le second « A Coeur Ouvert » et le film Opération Portugal au cinéma. D’Jal prépare la suite et ça commence à la Comédie de Toulouse ces 16 et 17 mars.

Infos : www.lacomediedetoulouse.com