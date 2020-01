La Cité de l’Espace ouvre la Cité des Petits en février

Partager Facebook

A partir du 6 février 2020, La Cité de l’Espace Toulouse ouvre la Cité des Petits, un endroit dédié aux enfants de 4 à 8 ans.

La Cité des petits a été imaginée et conçue pour répondre aux attentes des plus petits et rendre ainsi accessible la culture scientifique et spatiale à tous. Grâce à des dispositifs et animations 100% immersifs et des décors à l’échelle des plus jeunes enfants, La Cité des petits est la réponse adaptée aux familles en quête de lieux culturels où se rendre avec les enfants non lecteurs ou primo-lecteurs.

Site leader en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace est, depuis plusieurs années, de plus en plus plébiscitée par les familles qui souhaitent initier les tout petits à l’Espace. A partir du 6 février 2020, la Cité de l’espace fait la part belle aux enfants de 4 à 8 ans en ouvrant au public un nouvel espace permanent entièrement imaginé et dédié au très jeune public.

Baptisée « La Cité des petits », cette zone de 350m2 a pour ambition de rendre l’Espace accessible à un public de non-lecteurs ou primo-lecteurs. Conçu par l’équipe de muséographie de la Cité de l’espace, en collaboration avec un comité d’enfants, La Cité des petits propose de nombreux dispositifs et animations 100% immersifs pour initier les plus jeunes à deux sujets qui les font rêver : les fusées et les astronautes.

Plus d’informations : www.cite-espace.com