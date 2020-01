Le Salon de l’immobilier de Toulouse revient au printemps !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Parc des Expositions de Toulouse accueille du 20 au 22 mars 2020 le salon de l’immobilier de Toulouse, devenu le rendez-vous incontournable pour préparer son projet immobilier.

Véritable lieu de rencontres et d’échanges d’informations, le salon réunit cette année encore les principaux acteurs du marché en Occitanie. Il étend ses thématiques historiques liées à l’achat et la construction, à celles de la rénovation, l’agrandissement et l’épargne.

Pour la 55ème édition du salon, des ateliers de bricolage et home-staging viendront compléter les nombreux services déjà proposés. Enfin, comme sur les éditions précédentes, plusieurs outils entièrement gratuits seront à la disposition des visiteurs afin de les assister dans leurs démarches : consultations d’experts, nouveau programme de conférences et parcours de visites personnalisés.

80 exposants seront présents sur les trois jours de salon et proposeront de l’immobilier ancien ou neuf, des maisons, des solutions de financement, des produits d’investissement, des solutions de rénovation et agrandissement.

Des conférences pour s’informer et prendre les meilleures décisions

Sur cette édition de printemps, 16 conférences traiteront de sujets pour les primo-accédants, les acquéreurs et les investisseurs. Conçues de manière à répondre au mieux aux attentes et besoins des visiteurs et leur apporter des informations concrètes, ces conférences gratuites seront le lieu d’échanges avec des professionnels du secteur, notamment sur de nouvelles thématiques telles que l’épargne, le financement ou la gestion de patrimoine.

Retrouvez toutes ces informations sur le site: www.salons-immobilier.com/toulouse