La Cinémathèque Junior s’installe aux Abattoirs et invite le jeune public à plonger dans la magie du cinéma !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jusqu’au 16 novembre 2025, les Abattoirs de Toulouse ouvrent leurs portes à la Cinémathèque Junior pour un rendez-vous familial incontournable autour du cinéma d’animation !

En raison des travaux de rénovation de ses locaux historiques, la Cinémathèque de Toulouse poursuit sa saison « hors les murs » et installe sa programmation jeunesse au cœur du Musée des Abattoirs. Une occasion unique pour le jeune public de plonger dans la magie du cinéma, dans un cadre exceptionnel.

La Cinémathèque Junior propose un rendez-vous convivial et familial, parfait pour éveiller la curiosité des enfants, partager des émotions et découvrir la richesse du cinéma d’animation mondial.

Un Programme pour Tous les Âges

La programmation se décline en deux formats réguliers :

Séances Ciné-Club : Un samedi par mois (à partir de 7 ans), ces séances sont accompagnées par un médiateur culturel pour décrypter et échanger sur les films.

Un samedi par mois (à partir de 7 ans), ces séances sont accompagnées par un médiateur culturel pour décrypter et échanger sur les films. Séances Tout-Petits : Un dimanche par mois (à partir de 3 ans), une découverte douce du cinéma pour les plus jeunes.

Pour cette rentrée, ne manquez pas deux bijoux de l’animation salués par la critique :

Brendan et le secret de Kells (Dès 7 ans) : Le premier chef-d’œuvre de Tomm Moore, une aventure médiévale et fantastique autour d’un livre enluminé.

(Dès 7 ans) : Le premier chef-d’œuvre de Tomm Moore, une aventure médiévale et fantastique autour d’un livre enluminé. Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (Dès 7 ans) : L’histoire fascinante de l’enfance de Calamity Jane, soif de liberté dans l’Ouest américain.

Informations Pratiques & Tarifs