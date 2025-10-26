FOUS RIRES GARANTIS : LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB DÉBARQUE À BALMA !

Rendez-vous à L’Interférence près de Toulouse le 15 avril 2026 pour une soirée de stand-up inédite avec les talents repérés par Jamel Debbouze !

Plébiscitée par le public comme par la presse, la Troupe du Jamel Comedy Club est de retour en région toulousaine pour une soirée qui s’annonce hilarante. Véritable pépinière de talents comiques repérés par Jamel Debbouze, cette troupe est le laboratoire où naissent les étoiles de l’humour de demain.

L’aventure continue avec un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la mécanique qui a fait leur succès : une succession de numéros de stand-up où les artistes enchaînent vannes, sketchs et happenings. Attendez-vous à de l’énergie, de la pertinence et de l’impertinence, dans une ambiance unique qui fait la marque de fabrique du Comedy Club.

La Troupe du Jamel Comedy Club, c’est l’assurance de fous rires et d’une expérience scénique inoubliable ! C’est l’occasion parfaite de découvrir en chair et en os la nouvelle génération d’humoristes.

Informations Pratiques & Réservation