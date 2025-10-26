dimanche , 26 octobre 2025

FOUS RIRES GARANTIS : LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB DÉBARQUE À BALMA !

26 octobre 2025 Articles, Spectacles

Rendez-vous à L’Interférence près de Toulouse le 15 avril 2026 pour une soirée de stand-up inédite avec les talents repérés par Jamel Debbouze !

Plébiscitée par le public comme par la presse, la Troupe du Jamel Comedy Club est de retour en région toulousaine pour une soirée qui s’annonce hilarante. Véritable pépinière de talents comiques repérés par Jamel Debbouze, cette troupe est le laboratoire où naissent les étoiles de l’humour de demain.

L’aventure continue avec un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la mécanique qui a fait leur succès : une succession de numéros de stand-up où les artistes enchaînent vannes, sketchs et happenings. Attendez-vous à de l’énergie, de la pertinence et de l’impertinence, dans une ambiance unique qui fait la marque de fabrique du Comedy Club.

La Troupe du Jamel Comedy Club, c’est l’assurance de fous rires et d’une expérience scénique inoubliable ! C’est l’occasion parfaite de découvrir en chair et en os la nouvelle génération d’humoristes.

Informations Pratiques & Réservation
Événement La Troupe du Jamel Comedy Club
Date Mercredi 15 avril 2026
Heure 20h00
Lieu L’Interférence Balma (56, Route de Lavaur, 31130 Balma, près de Toulouse)
Tarif unique 42,00 €
Réservation Box.fr 
À noter Le spectacle est généralement déconseillé aux moins de 12 ans.

