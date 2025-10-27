lundi , 27 octobre 2025

C’EST OFFICIEL : L’ALIGOFEST LANCE UN DÉFI GÉANT À TOULOUSE !

27 octobre 2025 Articles

Aligot-Saucisse à volonté, bandas et rugby : le tout nouveau festival toulousain de la convivialité débarque au Stade Arnauné du 14 au 15 novembre 2025 !

Avis à tous les amateurs de bonne chère et d’ambiance du Sud-Ouest ! Préparez vos estomacs et vos cœurs, car L’ALIGOFEST s’installe au STADE ARNAUNÉ pour sa toute première édition, promettant un week-end de fête, de gourmandise et de folie toulousaine.

C’est LE nouveau rendez-vous des Toulousains adeptes de plaisirs simples : venez célébrer la générosité du Sud-Ouest autour du plat emblématique… et à volonté !

Objectif : Record du Monde de Consommation d’Aligot !

Pour cette première, l’Aligofest ne fait pas les choses à moitié. Le festival s’associe au Toulouse Olympique XIII pour un défi totalement inédit et monumental : Établir le record du monde de consommation d’Aligot-Saucisse sur un week-end entier !

Le challenge est lancé : venez contribuer à cette performance historique en dégustant autant d’Aligot-Saucisse que vous le pouvez !

Au Programme : Fête, Sport et Musique Non-Stop

L’Aligofest, ce n’est pas qu’un repas ; c’est une véritable immersion dans la culture festive toulousaine :

  • Gourmandise Absolue : Aligot-Saucisse à volonté (forcément !) et buvettes pour accompagner ce festin.
  • Sport & Jeux : Initiation au Rugby à XIII avec le Toulouse Olympique XIII, terrain de pétanque et jeux divers pour animer les après-midis.
  • Ambiance Musicale : DJ sets assurés par des collectifs locaux, bandas traditionnelles et animations pour faire monter l’ambiance jusqu’à minuit !

De quoi célébrer la convivialité toulousaine dans toute sa splendeur !

Informations Pratiques & Tarifs
Événement L’ALIGOFEST (1ʳᵉ édition)
Lieu STADE ARNAUNÉ (31200 Toulouse)
Dates Du vendredi 14 au samedi15 novembre 2025
Horaires Vendredi : 17h00 à 00h00
Samedi : 10h00 à 00h00
Tarif Adulte (Aligot-Saucisse à volonté) Vendredi : 25 € par personne
Samedi : 35 € par personne
Tarif Enfant Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans.
Réservation L’aligofest –  Ne tardez pas, les places sont limitées !

