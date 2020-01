Kid Francescoli en mars 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre de la 7e édition du festival Pink Paradize, Kid Francescoli s’installera au Rex de Toulouse le 22 mars 2020.

Kid Francescoli fait parler de lui en 2013 avec la sortie de WithJulia, album marqué par le titre « Blow up » (près de 2 millions de vues sur Youtube et plus de 7 millions de streams Spotify). Sorti en 2017, Play me Again confirme le succès du projet piloté par Mathieu Hocine.

Après une tournée internationale de plus de deux ans et l’utilisation de sa musique pour des spots publicitaires de grandes marques, Kid Francescoli revient en 2020 avec un nouvel album sur lequel il collabore avec des chanteuses d’horizons différents. Sur ce nouvel opus, l’artiste trouve l’inspiration et l’atmosphère principale en embrassant pleinement les merveilles de la cité phocéenne. Au programme: soleil, mer, amour apaisé; des sonorités plus chaudes qui s’invitent dans la pop électronique d’un musicien autodidacte devenu incontournable.

Rendez-vous le dimanche 22 mars 2020 au Rex de Toulouse pour découvrir Kid Francescoli en live.



Kid Francescoli en concert

Dimanche 22 mars 2020

Le Rex de Toulouse

Réservations :

https://web.digitick.com/kid-francescoli-festival-pink-paradize-7-le-rex-toulouse-22-mars-2020-css5-lebikini-pg101-ri6768859.html