Bette Davis et Joan Crawford s’invitent à la Cinémathèque de Toulouse

La Cinémathèque de Toulouse rend hommage à deux monstres sacrés du Cinéma. Jusqu’au 6 février 2020, redécouvrez le génie et la rivalité entre Bette Davis et Joan Crawford.

Au départ, « Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? », film monstre de Robert Aldrich qui mettait en scène les deux bêtes sacrées du cinéma américain alors vieillissantes, jouant de leur haine réciproque à la vie. Un film symbolique avec deux symboles de l’âge d’or hollywoodien. À partir de là, c’est un voyage à rebours dans le Hollywood classique que nous vous proposons à travers un regard croisé sur les carrières de deux actrices hors normes, redoutables et redoutées. Une programmation qui aura du chien et du glamour.

Pendant un mois, rédécouvrez des classiques du 7e art et des présetations incroyables de Bette Davis et Joan Crawford.

Les films à voir lors du cycle :

PLUIE (Rain) – Lewis Milestone – 1932*

L’INSOUMISE (Jezebel) – William Wyler – 1937*

MANNEQUIN – Frank Borzage – 1938

JUAREZ – William Dieterle – 1939

LA VIE PRIVÉE D’ÉLISABETH D’ANGLETERRE –

(The Private Lives of Elizabeth and Essex) – Michael Curtiz – 1939

LA LETTRE (The Letter) – William Wyler – 1940

LA VIPÈRE (The Little Foxes) – William Wyler – 1941

IL ÉTAIT UNE FOIS (A Woman’s Face) – George Cukor – 1941

LE ROMAN DE MILDRED PIERCE (Mildred Pierce) – Michael Curtiz – 1945

BOULEVARD DES PASSIONS (Flamingo Road) – Michael Curtiz – 1949

ÈVE (All About Eve) – Joseph L. Mankiewicz – 1950

JOHNNY GUITARE (Johnny Guitar) – Nicholas Ray – 1954

QU’EST-IL ARRIVÉ À BABY JANE ? –

(What Ever Happened to Baby Jane?) – Robert Aldrich – 1962

Programmation : www.lacinemathequedetoulouse.com