Personne n’est ensemble sauf moi : un théâtre vibrant au-delà de la norme à L’Aria à côté de Toulouse

Le vendredi 13 mars 2026 à 20h00, la scène de L’Aria accueillera une proposition théâtrale aussi nécessaire que lumineuse. « Personne n’est ensemble sauf moi », une création signée Clea Petrolesi, nous invite à la rencontre d’Aldric, Oussama, Clarisse et Léa. À l’aube de leur vie d’adulte, ces jeunes partagent un point commun : un handicap invisible.

Le spectacle nous plonge dans leur univers intime, révélant la créativité qui naît de leur solitude et la maturité précoce héritée de leur enfance. C’est une œuvre qui vient bousculer nos certitudes et interroger, avec une force rare, notre propre définition de la « normalité ».

Une mixité artistique pour un projet engagé

La force de ce spectacle réside dans sa distribution hybride. Sur le plateau, des acteurs professionnels et un musicien live côtoient des comédiens en situation de handicap. Ensemble, ils proposent un théâtre qui ne cherche pas à lisser les différences, mais à les célébrer.

Ce projet est le fruit d’un engagement de longue date. Depuis 2012, la compagnie travaille au contact de jeunes du programme PHARES de l’ESSEC. De ces ateliers de théâtre et de ces rencontres durables est né un spectacle décrit comme un « pas de côté salutaire et joyeux », où la musique live de Noé Dollé vient souligner l’émotion des témoignages.

Un regard neuf sur l’entrée dans la vie adulte

Accessible dès 11 ans, cette pièce est une invitation à l’empathie et à la réflexion pour toutes les générations. Elle offre un miroir à la jeunesse actuelle tout en ouvrant une fenêtre sur des parcours de vie singuliers qui, par leur authenticité, finissent par nous toucher au plus profond de notre humanité commune.

Informations Pratiques – Personne n’est ensemble sauf moi