KANAZOE ORKESTRA en concert à Toulouse

Le génie du balafon Seydou Diabaté et son KANAZOE ORKESTRA sont de retour à la Salle Nougaro ce vendredi soir !

C’est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition pour le magnifier dans la rencontre. Enfant du Burkina, Seydou Diabaté dit Kanazoé ne fait qu’un avec son balafon et celui-ci devient la voix de ses récits et de ses états d’âmes. Exalté par ses cinq compagnons de scène, il irradie le public de son sourire et de sa générosité et ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent.

Kanazoé et ses musiciens nous offrent une musique dansante, puissante et émouvante.

Kanazoé Orkestra

Vendredi 29 septembre

Salle Nougaro Toulouse

sallenougaro.com