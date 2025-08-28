Journées du Patrimoine : Les Serres Municipales de Toulouse Ouvrent leurs Portes !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour une escapade végétale ! Les Serres Municipales de la Ville Rose vous ouvrent exceptionnellement leurs portes ce dimanche 21 septembre 2025, de 10h00 à 18h00. C’est l’occasion de (re)découvrir ce lieu méconnu, véritable poumon vert de la ville.

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Serres Municipales sont une véritable pépite. Vous pourrez admirer le grand dôme métallique, pièce maîtresse de ce lieu et inscrit aux Monuments Historiques. Mais l’intérêt du site ne s’arrête pas là ! C’est ici que la collectivité produit environ 300 000 plantes chaque année, des fleurs aux arbres fruitiers, en passant par les légumes et les arbustes.

Vous pourrez découvrir des plantes rares, des arbres remarquables et le savoir-faire des jardiniers qui veillent sur cette biodiversité. Des démonstrations sont également prévues pour vous plonger au cœur de ce métier passionnant. C’est aussi un lieu de conservation unique, qui préserve une collection de violettes de Toulouse horticoles et en produit près de 2000 jeunes plants chaque année.

Que vous soyez passionné de jardinage, amoureux de la biodiversité ou simple promeneur, venez nombreux explorer les richesses insoupçonnées des Serres Municipales. L’entrée est gratuite.

Bon à Savoir :