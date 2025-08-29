La Halle de La Machine Célèbre l’Été avec le Retour de Long Ma et un Festival de Contes !

Toulouse, préparez-vous pour une fin d’été magique ! La Halle de La Machine prolonge ses festivités estivales avec « Halle Day Long », et marque le grand retour de Long Ma, la Jument-Dragonne, jusqu’au dimanche 31 août 2025. Une occasion unique de redécouvrir les machines et de plonger dans des récits fantastiques !

Après avoir émerveillé 1,2 million de curieux lors du spectacle « Le Gardien du Temple – La Porte des Ténèbres », la Jument-Dragonne de 12 mètres de haut revient à Toulouse pour un séjour prolongé. Depuis le 11 juillet, elle se réveille quotidiennement à l’intérieur de la Halle. C’est un spectacle quotidien et fascinant à ne pas manquer.

L’Exposition « Anatomie d’un Spectacle » : Les Coulisses des Créatures

En parallèle, une exposition lève le voile sur la création de ce spectacle colossal. Vous y découvrirez le travail des artisans de l’ombre, ces créateurs passionnés qui ont donné vie à Lilith et aux autres machines. L’exposition dévoile, à travers des esquisses et des croquis, les origines méconnues de Lilith. De la maquette à la version finale, plus d’un an de travail a été nécessaire pour façonner son buste de femme, son dard et les ornements qui l’entourent.

Contes « Halle la Folie » : Rêves et Légendes pour les Petits

Tout au long de l’été, les plus jeunes sont invités à se laisser emporter par les « Contes Halle la folie ». Les Véritables Machinistes se transforment en conteurs pour partager des histoires fantastiques, fabuleuses et légendaires.

Quand : Les vendredis et samedis, à 18h.

Les vendredis et samedis, à 18h. Pour qui : Les enfants de 5 à 10 ans.

Venez nombreux profiter des dernières semaines estivales à la Halle de La Machine !

Informations pratiques :