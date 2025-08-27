Festival OZ : Le Zénith de Toulouse S’anime pour une 3e Édition Gratuite et Immersive !

Toulouse, préparez-vous à vivre une soirée hors du commun ! Le Festival OZ est de retour pour sa 3ème édition ce samedi 20 septembre 2025 à 18h00, et s’installe une nouvelle fois au Zénith Toulouse Métropole. Avec son format inédit, cet événement gratuit et immersif met à l’honneur les talents émergents de la scène occitane pour une programmation éclectique.
Le Festival OZ est une occasion unique de redécouvrir le Zénith sous un tout nouveau jour. La salle elle-même sera transformée, avec deux scènes qui accueilleront une programmation musicale non-stop. En parallèle, le hall et les espaces extérieurs proposeront une programmation pluridisciplinaire immersive et ludique, en partenariat avec le magazine Clutch.
Attendez-vous à un véritable village festif où vous pourrez profiter de :
- Sports urbains
- Gaming
- Performances et arts de rue
- Un village culturel et créatif
Cette édition 2025 mettra en lumière pas moins de 8 artistes et groupes sélectionnés pour se produire sur la grande scène du Zénith. Le public aura l’opportunité de découvrir la vitalité de la scène locale avec :
- ZALBECINO
- DE FLEUR
- BLUE JAY
- ANTES & MADZES
- FÜLÜ
- KENDAL
- DEEN CK
- OSCAR EMCH
L’entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire pour cet événement qui s’annonce comme l’un des temps forts de la rentrée toulousaine. Ne manquez pas cette opportunité de soutenir la création locale et de vivre une expérience immersive au Zénith !
Informations pratiques :
- Événement : Festival OZ (3ème édition)
- Date : Samedi 20 septembre 2025
- Heure : 18h00
- Lieu : Zénith Toulouse Métropole
- Tarif : Gratuit sur réservation