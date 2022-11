Journée Mondiale de la Chocolatine, jeudi prochain avec Toulouse FM

Partager Facebook

La radio Toulouse FM organise une nouvelle édition de sa « Journée mondiale de la chocolatine », le jeudi 17 novembre !

Après le succès des précédentes éditions, Toulouse FM renouvelle l’opération pour le plus grand plaisir des gourmands ! L’événement est parrainé par Sébastien Lagrue, champion du monde de la chocolatine en titre, et Yann Bonneau, finaliste des championnats du monde de pâtisserie ! Toute la journée, la « ChocolaTeam Toulouse FM » envahira la ville rose et sa périphérie pour une distribution géante et gratuite de chocolatines !

De nombreux artisans boulangers se mobilisent également pour offrir des chocolatines au cours de la journée à toutes les personnes se présentant au nom de Toulouse FM à l’occasion de de la Journée mondiale de la chocolatine ! La liste des artisans participants sera accessible sur le site de la radio : www.toulousefm.fr

Ainsi à l’occasion de cette nouvelle édition de la Journée Mondiale de la Chocolatine, les animateurs de Toulouse FM iront soutenir les équipes de la Banque Alimentaire de Toulouse qui préparent actuellement leur grande collecte annuelle (du 24 au 27 novembre), le personnel hospitalier ou encore les pompiers de Toulouse qui ont été fortement mobilisés sur divers terrains d’intervention au cours de l’été.