Journée Internationale des Droits des Femmes à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La mairie de Toulouse propose de nombreux rendez-vous autour de la journée Internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars. Pendant un mois, la ville rose met en place plusieurs événements en ligne ou en présentiel.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Mairie de Toulouse propose le Mois de l’Egalité femmes-hommes avec de nombreux événements en ligne ou en présentiel. La programmation est co-construite par la Mairie de Toulouse, les associations et les partenaires de quartier pour encourager l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Tout au long du Mois de l’Egalité femmes-hommes par la Mairie de Toulouse, plusieurs expositions de portraits de femmes habillent la ville. Au total, ce sont plus de 600 portraits de femmes présentés en plein air, jusqu’au 31 mars. Les Toulousaines et les Toulousains sont invités à venir visiter ces installations. La déconstruction des stéréotypes et la mixité des métiers sont un enjeu fort de l’égalité femmes-hommes. La Mairie de Toulouse a souhaité présenter, au plus grand nombre, des femmes inspirantes, dont le parcours de vie et les choix ouvrent le champ des possibles.

Lieux d’expositions :

>> Jardin d’Embarthe / Jardin Cartailhac

>> Jardin Royal / Grand-Rond

>> Jardin Raymond VI / Jardin Compans-Caffarelli

>> Maison de la citoyenneté Centre

>> Lycée Saint-Sernin : rues Arnoult et de la Chaîne

>> Bibliothèque du Périgord / Musée des Augustins

Mardi 9 mars de 9h à 10h30

Rencontres autour de la danse, organisées par l’association Lien Horizon, avec des habitantes sur la thématique des droits des femmes : projection d’un film suivie d’un échange.

>> École Bastide, salle polyvalente, 8 rue du recteur Dottin

Samedi 13 mars de 14h à 17h

Atelier d’autodéfenset de prévention des violences de genre pour adultes ou adolescentes organisé par l’association Faire Face. L’auto-défense féministe est une méthode créée par et pour des femmes, qui propose une large palette d’outils et de stratégies verbales, mentales, émotionnelles ou physiques utiles pour se défendre. Et ce, dans les espaces publics, privés ou professionnels.

>> Itinéraire bis, 22 rue de Périole, informations et inscriptions : 07 62 62 70 80

Certains des évènements mentionnés sont encore susceptibles d’être modifiés (annulation, report, maintien sous forme numérique, etc.) en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.