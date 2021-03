France 3 Occitanie s’engage pour la Journée des droits des femmes

Partager Facebook

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, France 3 Occitanie s’engage avec une programmation spéciale.

La place des femmes est au coeur de la programmation de France Télévisions tout au long de l’année. A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars, les antennes linéaires et numériques du groupe proposent un large dispositif éditorial pour mettre en lumière des trajectoires et des destins de femmes éclairantes et inspirantes.

Les 13 antennes régionales de France 3 s’inscrivent dans ce dispositif et se mobilisent pour mettre à l’honneur celles qui font avancer les Droits des Femmes, construisent la société de demain et contribuent, chacune à sa manière, à faire bouger les lignes en innovant et en s’engageant en faveur de la place des femmes dans la société.

Au programme :

> « Ensemble c’est mieux ! » dès 10.45

> Le 18.30 aux couleurs des droits des femmes : Dans « Le Débat du Doc », Patrick Noviello s’intéressera au documentaire « Majors Girls : le défilé d’une vie » de Sohée Monthieux, rediffusé ce lundi 8 mars à 23.00.

> Des reportages dans les Editions d’info 12/13 et 19/20

Sur le web, une information en continu avec une page dédiée aux femmes : https://france3-regions.francetvinfo.fr/societe/femmes