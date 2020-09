Journée du Patrimoine Toulouse : Le Théâtre du Capitole ouvre ses portes !

Partager Facebook

Le Théâtre du Capitole ouvre ses portes le dimanche 20 septembre et offre un récital du ténor Amadi Lagha à l’occasion des journées Européennes du Patrimoine.

À l’occasion des 37èmes Journées européennes du patrimoine, le Théâtre du Capitole ouvrira ses portes au public le dimanche 20

septembre. C’est dans sa salle dite « à l’italienne » de 1148 places qu’est présentée la majorité des spectacles de la saison lyrique et chorégraphique. Les visiteurs pourront accéder librement à la salle ainsi qu’au grand foyer du Théâtre, où seront exposés les costumes réalisés par Diane Belugou pour Ariane à Naxos de Strauss, Stefano Poda pour Ariane et Barbe-Bleue de Dukas, Mine Vergez pour Norma de Bellini et Manuela Agnesini pour Parsifal de Wagner.

Un récital du ténor franco-tunisien Amadi Lagha sera offert au public. Pour ses débuts sur la scène du Théâtre du Capitole, Amadi Lagha interprétera des airs de La Gioconda de Ponchielli, Werther de Massenet, Luisa Miller de Verdi, Carmen de Bizet, La Bohème et Tosca de Puccini. Notons que nous retrouverons le ténor en mai 2020 pour le rôle de Don Alvaro dans La Force du destin de Verdi.

Programme :

11h – 16h : visite de la salle

entrée libre

17h : récital

Amadi Lagha ténor

Nino Pavlenichvili piano

Renseignements :

www.theatreducapitole.fr

+33 (0)5 61 63 13 13