Au Bijou de Toulouse, Slim Paul a Carte Blanche

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine, pour trois soirs, Slim Paul aura carte blanche pour une série de concerts en excellente compagnie.

Après un premier LP « Dead Already » (Pias 2018) encensé par la presse et une tournée de deux ans en France, Etats Unis, Canada et Europe, SLIM PAUL revient avec « Good For You », un second opus résolument plus optimiste. En cette période difficile pour le spectacle vivant, le Bijou accueille le toulousain pour trois cartes blanches.

Pour sa première carte blanche, Slim Paul s’accompagnera de Tom Turtle pour un live. Les deux potes toulousains se retrouvent sur scène pour nous surprendre comme toujours. Leur album de 2015 « Weep N Moan – Sessions II » donne à Slim Paul, enfin, l’occasion de murmurer, lui qui à l’époque crachait son blues très fort à la face du monde avec Scarecrow.

Le lendemain, dans ce duo, on retrouvera le violoniste virtuose RT Jouaville pour « Purplized ». Ils reprendront les classiques rocks 60’s, de Jimi Hendrix à Pink Floyd.

Pour finir, Slim Paul recevra sur scène la toulousaine Heeka, un de nos gros coup de coeur actuel. Elle délivre un rock/folk teinté de blues personnel. Slim Paul lui sera en trio pour un live unplugged avec Jamo à la batterie et Manu Panier à la basse.

Infos et réservations : www.le-bijou.net