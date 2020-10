JO et Paralympique 2024 : 43 sites retenus en Occitanie pour accueillir les Centres de préparation aux Jeux

Partager Facebook

Paris 2024 a dévoilé ce lundi la liste officielle des 619 sites retenus sur le territoire français pour accueillir les Centres de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 43 sites ont été retenus en région Occitanie.

La Région a lancé depuis 2018 une grande démarche visant à fédérer et accompagner le mouvement sportif en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en vue des grandes échéances sportives internationales qui seront organisées en France dans les prochaines années, et notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Dans cette perspective, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a voté pour 2020 un budget volontariste en faveur du sport de 30,65 M€, soit une augmentation de 33% depuis 2018, avec pour objectif de mettre la politique sportive régionale sous la bannière olympique en construisant cette dynamique au plus près des territoires, des habitants d’Occitanie, et avec les clubs sportifs de tous niveaux.

La Région Occitanie a par ailleurs lancé fin 2019 l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Sites d’accueil et de pratique » afin notamment d’accompagner les sites en capacité d’être labélisés « Centre de Préparation aux Jeux » par Paris 2024. 5 projets ont ainsi pu être accompagnés à ce jour sur le territoire, pour un montant de 2,7M€.

Au final, c’est 43 sites retenus en Occitanie; quatre en Haute-Garonne dont un à Toulouse.

Liste des lieux :

Ariège (09)

Foix – Complexe sportif Ayroule (Canoë-kayak Slalom)

Ax-les-Thermes (Tennis)

Aude (11)

Carcassonne (Boccia, Judo Olympique, Triathlon Olympique, Triathlon Paralympique)

Aveyron (12)

Espalion – Aux portes des monts d’Aubrac (Handball, Tennis de Table Olympique et Paralympique)

CdC Millau Grands Causses – Millau (Athlétisme Olympique, Cyclisme sur route Olympique, Natation Olympique, Tir Olympique et Parlaympique)

Gard (30)

Alès Agglomération – Alès (Athlétisme Olympique et Paralympique, Volley-ball)

Beaucaire – Base nautique (Aviron Olympique et Paralympique, Canoë-kayak sprint et Paracanoë)

Le Grau du Roi – Port Camargue (Voile)

Nîmes – stade de l’Assomption (Tir à l’arc Olympique et Paralympique)

Gers (32)

Auch (Basket-ball, Basket-ball fauteuil, Boccia, Goalball, Rugby à 7, Tennis de Table Olympique et Paralympique)

Cazaubon – lac de l’Uby (Aviron Olympique et Paralympique)

Haute-Garonne (31)

CREPS de Toulouse (Beach-volley, Boxe, Haltérophilie, Volley-ball)

Castelmaurou – Centre de la ligue Occitanie de Football (Football)

Saint-Orens de Gameville (Badminton Olympique, Judo Olympique et Paralympique, Taekwondo Olympique et Paralympique, Tennis de table Olympique)

Colomiers (Gymnastique artistique, Trampoline)

Hautes-Pyrénées (65)

CA Tarbes Lourdes Pyrénées – Maison de l’escrime de Tarbes (Escrime et Escrime Fauteuil)

Tarbes (Basket-ball, Basket-ball Fauteuil)

Hérault (34)

CREPS de Montpellier (Volley-ball)

Balaruc-les-Bains (Boxe, Lutte)

Castelnau-le-Lez -Palais des Sports (Basket-ball, Judo Olympique, Volley-ball)

Baillargues (Football)

Clermont l’Hérault (Haltérophilie)

Agde (Tennis, Tennis fauteuil, Voile)

Béziers (Football, Rugby à 7)

Montpellier Méditerranée Métropole (Athlétisme Olympique et Paralympique, Basket-ball, Basket Fauteuil, Beach-volley, BMX Free-style, Football, Handball, Natation artistique, Natation Olympique et Paralympique, Rugby à 7, Tennis de Table Olympique et Paralympique, Volley-ball et Water-polo)

Sérignan (BMX Freestyle)

Sète Agglopôle – Mèze (Judo, Tennis de Table Olympique)

Sète Agglopôle – Sète (Natation artistique, Natation Olympique et Paralympique, Triathlon Olympique, Voile, Volley-ball, Water-polo)

La Grande-Motte (Voile)

Maugio-Carnon (Voile)

Lozère (48)

CdC du Gévaudan – complexe euroméditerranéen de Montrodat (Athlétisme Paralympique, Basket Fauteuil, Boccia, Escrime, Escrime fauteuil, Foot à 5, Gaolball, Handball, Rugby fauteuil, Tennis de table Olympique et Paralympique, Triathlon Olympique et Paralympique, Volley-ball assis)

Pyrénées-Orientales (66)

CREPS de Font-Romeu (Athlétisme, Basket-ball, Boxe, Canoë-kayak sprint, Concours complet, Cyclisme sur route, Dressage Olympique et Paralympique, Escrime, Football, Haltérophilie, Handball, Judo Olympique et Paralympique, Lutte, Natation, Pentathlon moderne, Rugby à 7, Saut d’obstacles, Taekwondo Olympique et Paralympique, Triathlon Olympique, Volley-ball, VTT XCC)

CdC Haut Vallespir – Centre Pleine Nature Sud Canigou (Basket-ball, Basket Fauteuil)

Canet-en-Roussillon – Base nautique (Voile)

Canet-en-Roussillon – Centre nautique Arlette Franco (Natation Olympique et Paralympique)

St-Cyprien – stade les Capellans (Judo olympique, Triathlon Olympique)

St-Cyprien – Centre de sport de Mer (Voile)

Tarn (81)

Albi (Athlétisme Olympique et Paralympique, Football, Handball, Rugby à 7, Volley-ball)

Département du Tarn – Cap Découverte (Cyclisme sur Route Olympique et Paralympique)

Tarn et Garonne (82)

Montauban – Palais des sports J. Chirac et Piscine Ingréo (Athlétisme Olympique et Paralympique, badminton Olympique, Basket-ball, Basket fauteuil, Boxe, Gymnastique artistique, Gymnastique rythmique, Haltérophilie, Handball, Judo Olympique et Paralympique, Lutte, Natation artistique, Natation Olympique et Paralympique, Rugby Fauteuil, Triathlon Olympique et Paralympique)

Montauban – Complexe du Ramier (Football, Tennis, Tennis Fauteuil, Tir Olympique et Paralympique)

Montauban – stade de Sapiac (Rugby à 7)

Montauban – centre nautique (Aviron Olympique et Paralympique)