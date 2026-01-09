Arènes en Scène 2026 : Les premières étoiles brillent déjà à Bayonne !

Le rendez-vous incontournable de l’été basque annonce les premières couleurs de son édition 2026 ! Le festival Arènes en Scène s’apprête une nouvelle fois à transformer les majestueuses Arènes de Bayonne en un temple de la musique et du spectacle, juste avant le coup d’envoi des célèbres Fêtes de Bayonne.

Après une année 2025 exceptionnelle, la Ville de Bayonne et Euterpe Promotion frappent fort en dévoilant les premiers noms d’une programmation qui promet d’être, une fois de plus, éclectique et festive.

Des têtes d’affiche prestigieuses

La scène des Arènes accueillera des artistes qui font vibrer le cœur du public français :

Mika : Le maître de la pop colorée et de l’énergie scénique viendra transformer les arènes en une immense piste de danse.

Christophe Maé : Avec son groove inimitable et sa générosité légendaire, il apportera sa touche de soleil et de convivialité.

Julien Doré : L’artiste à l’univers onirique et aux mises en scène toujours inventives promet un voyage poétique et décalé.

Star Academy : Après le succès phénoménal des précédentes tournées, la promotion de la Star Academy viendra partager sa fraîcheur et ses tubes avec le public bayonnais.

Un cadre unique entre patrimoine et modernité

Plus qu’un simple festival, Arènes en Scène est une expérience à part entière. La programmation navigue entre variété, pop et divertissement, offrant des soirées inoubliables sous le ciel étoilé du Pays Basque. C’est l’occasion parfaite de voir vos artistes préférés dans un cadre historique à l’acoustique et à la proximité uniques.

« Arènes en Scène est le théâtre de vos plus belles émotions. » Que vous soyez Bayonnais de cœur ou visiteur d’été, ces soirées s’annoncent déjà comme les rendez-vous incontournables de la saison estivale 2026.

Informations Pratiques – Arènes en Scène 2026