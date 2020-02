Jean-Louis Aubert et son « OLO Tour » ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Jean-Louis Aubert présentera son nouvel album « Refuge » lors du OLO Tour au Zénith de Toulouse ce vendredi 28 février 2020.

Avec la tournée OLO TOUR, Jean-Louis Aubert, seul en scène mais bien accompagné, retrouvera ses hologrammes à travers une nouvelle scénographie, toujours plus moderne et novatrice : entre performances live et moments très intimes, avec pour fil conducteur la poésie, la générosité et l’émotion qui lui sont si singulières. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir et partager les chansons du nouvel album, mais aussi ses titres incontournables.



Son nouveau double album « REFUGE » est sorti le 15 novembre 2019. Et rendez-vous ce vendredi 28 février 2020 pour le concert au Zénith de Toulouse.