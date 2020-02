Le Salon art3f, ce week-end pour une 5e édition à Toulouse !

Partager Facebook

Sur 4500m², découvrez la 5e édition du Salon International d’art Contemporain de Toulouse, art3f, du 28 février au 1er mars 2020 au Parc des Expositions !

Depuis son démarrage en 2016, Toulouse enregistre l’une des plus grosses affluences de l’histoire des salons art3f et revient au Parc des Expositions du 28 février au 1er mars. Au menu de cette quatrième édition, le contact direct et un vrai partage d’émotions avec les artistes, de l’art abordable, de la convivialité, une ambiance jazzy, un espace de créativité pour les enfants et 3 jours de fête autour de l’art ! Sans code, sans préjugé et décomplexé, art3f est un savant mélange entre l’art coup de coeur, l’art abordable et la plus belle représentation artistique du moment.

Si le plateau artistique est exigeant, art3f propose une autre vision de l’art contemporain en permettant aux visiteurs de rencontrer les artistes et les galeristes en direct et partager avec eux leur amour de l’art. Une occasion unique de dénicher de nouveaux talents et de partir à la découverte des stars de demain !Avec plus de 200 artistes et galeries sélectionnés et plus de 3000 œuvres à la vente, cette nouvelle édition saura satisfaire à la fois néophytes et connaisseurs, tout en favorisant les rencontres entre les acteurs de l’art et leur public.

Un espace de détente et de convivialité

L’espace de restauration en plein cœur du salon avec sa grande terrasse, ses mets variés, son ambiance lounge, est un véritable lieu de convivialité et d’échanges. Il accueille le vernissage officiel sur des notes jazzy et propose, à toute heure, de la restauration de qualité. Un bar à huîtres viendra compléter cette offre gourmande. Avis aux afficionados !

Un espace de création pour les enfants

Un espace spécialement dédié à la créativité des enfants finira de rendre votre visite inoubliable. Confier pinceaux, brosses, couleurs et toiles au jeune public fait désormais partie de l’identité́ des salons art3f. Grâce à notre fidèle partenaire Le Géant Des Beaux-Arts, les artistes en culottes courtes profiteront à loisir de cet espace réservé à leur imaginaire. Ces animations sont gratuites et encadrées par des professionnels. Si les enfants restent sous la responsabilité́ de leurs parents, ces derniers pourront, pendant ce temps, profiter d’un moment de détente au bar ou… céder à un coup de cœur artistique !

Une soirée de vernissage animée

Le vernissage officiel se déroulera le vendredi 28 février à partir de 18h. Chaque exposant fera son propre vernissage sur son stand, afin de favoriser les échanges et déclencher les premiers coups de cœur. À cette occasion, une formation musicale donnera sa couleur sonore au salon tout au long de la soirée.

5e édition art3f Toulouse

Du 28 février au 1er mars 2020

Parc des Expositions Toulouse – Hall 6

Prix adulte : 10 euros

Gratuit pour les mineurs accompagnés

www.art3f.fr