Jay-Jay Johanson en concert à Toulouse cet automne

Jay-Jay Johanson revient en concert à Toulouse le 13 octobre prochain au Théâtre Sorano dans le cadre du Festival Pink Paradize 2023.

Alchimie musicale et mélancolie contagieuse : On ne présente plus Jay-Jay Johanson. Depuis plus d’un quart de siècle et son premier album Whiskey, le très élégant songwriter scandinave sculpte sa pop mélancolique aux arrangements raffinés et, avec sa voix suave et ses rythmiques trip-hop, partage sa poésie tourmentée en lointains cousinages avec Bowie ou Warhol.

Jay-Jay Johanson présente aujourd’hui les chansons de son nouvel album Fetish (le quatorzième) dont le premier extrait, Finally, est un pur bijou mélodique, une ballade romantique qui a la particularité d’évoquer la troisième symphonie de Brahms dans son arrangement.

Il reprendra également ses nombreux incontournables, de It Hurts me so à Believe in us au récent Heard somebody whistle. Les rendez-vous que Jay-Jay Johanson donne à son public sont habités, telle une messe, par le lien magique et intense qui les lie. Une messe à voir en live au Théâtre Sorano toulouse le 13 octobre 2023.

Jay-Jay Johanson en concert à Toulouse

13 octobre 2023

Théatre Sorano Toulouse

infos : https://pinkparadizefestival.com/