Jauge dans les stades : Le Stade Toulousain et Colomiers prêts à s’entraider !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Didier Lacroix lors d’une conférence de presse

Dans une interview à l’Equipe, le Président du Stade Toulousain s’est prononcé sur le maintien des jauges à 5000 spectateurs dans les stades jusqu’au 31 aout.

Si il sera possible d’avoir des dérogations dès le 15 aout, ce qui permettrait au Stade Toulousain de jouer au Stadium ou de recevoir le double à Ernest Wallon, Didier Lacroix envisage d’autres options. Et il pense aussi à aider le club de Colomiers pour augmenter sa jauge.

Dans l’Equipe : « Quoi qu’il advienne, le rugby des clubs, tel qu’il est organisé actuellement, est incapable de vivre avec une jauge partielle, explique Didier Lacroix, président du Stade Toulousain. Il va falloir maximiser cette jauge, on fait tous nos comptes. Chacun prend des mesures pour rencontrer les personnes concernées (les préfets). Nous-mêmes, on se pose la question – avec nos amis du TFC, qui est concerné – sur le Stadium, qui a ses spécificités. Nos amis de Colomiers peuvent légitimement se demander s’il y a une possibilité de venir jouer sur le terrain du Stade Toulousain (Ernest-Wallon, 19 000 places) et avoir une capacité plus grande. Est-ce que ce serait possible ? Est que le Stade Toulousain ouvrirait ses portes pour leur rendre service ? Oui, sur des situations exceptionnelles. »

A noter que le TFC a démarré les démarches pour augmenter sa jauge à l’occasion du premier match de la saison au Stadium de Toulouse face à Dunkerque le 22 août.