James CUNNINGHAM signe au TO

En s’engageant pour les deux prochaines saisons, le talonneur anglais James CUNNINGHAM est la première recrue du Toulouse Olympique version Super League.

Originaire de la ville de Hull, il débute sa carrière en pro en Super League sous le maillot de Hull FC en 2012, alors qu’il n’a que 18 ans. En 2014, il part s’aguerrir en prêt à Londres, alors en Super League, et rejoint définitivement les Broncos en 2015.

James devient au fil des matchs un joueur majeur de l’effectif avec plus de 100 rencontres jouées et 32 essais au compteur pour le club de la capitale, qui évolue alors en Championship. Cerise sur le gâteau, le britannique est un des grands artisans de la remontée de Londres en Super League au terme de la saison 2018 (aux côtés d’un certain Eloi PELISSIER), avec notamment 13 essais inscrits.

En 2020, après 5 saisons passées chez les Broncos, le talonneur tente le pari Toronto qui découvre alors le plus haut niveau Européen. Las, la crise sanitaire stoppe prématurément la saison du Wolfpack et James doit attendre 2021 pour rebondir, à Huddersfield, toujours en première division, avec qui il jouera une dizaine de rencontre cette saison.

Seulement âgé de 27 ans, l’anglais viendra apporter sa connaissance de la Super League dans cette nouvelle aventure qui se profile pour le club Olympien.