Le Printemps du Rire 2022 recherche des jeunes talents!

Le festival d’humour de Toulouse lance son appel à candidature pour le Tremplin du Printemps 2022.

Comme chaque édition, le Printemps du Rire lance son tremplin d’humour pour trouver les prochains talents. Depuis quelques années , on a pu découvrir Paul Mirabel, Farah, Tahnee, Julien Bing, Inno Jp, Sofia Belabbes, Adrien Montowski, Yassir et tant d’autres…Cette année, le festival remet ça et recherche de nouveaux talents.

Alors si vous avez des blagues en stock et vous êtes capables de monter sur scène, rendez-vous aux tremplins !

Pour participer il faut envoyer une prestation en vidéo et des dates si l’humoriste en a. Ouverture des candidatures le 2 novembre. Puis 12 pré-sélectionnés auront la chance de participer à la finale à La Nouvelle Seine , à Paris le 21 novembre à 16h30. Après un combat, 6 finalistes participeront au Tremplin du Printemps 2022. Soit l’ouverture avec Elodie Poux le 11 mars, et des galas tout au long du festival.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

→ Être francophone. Même si tu habites à Pétaouchnok, c’est bon !

→ Être auteur.rice. ou co-auteur.rice. de tes textes.

→ Avoir 30 minutes de spectacle déjà écrites.

→ Ne pas être engagé.e avec un producteur.

→ Être disponible (et reposé.e) du 10 mars au 20 mars 2022.

Ancien.ne participant.e, vous pouvez candidater à nouveau !

Pour tout savoir : https://leprintempsdurire.com/