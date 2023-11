Jain en concert ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

Jain signe son grand retour avec un passage au Zénith Toulouse Métropole ce samedi 11 novembre.

Après 4 ans d’absence, loin de la scène et de son public, JAIN est enfin de retour ! 4 longues années d’explorations musicales pour s’y perdre et mieux se retrouver. Elle a pris le temps d’écrire et composer un nouvel album dont elle est fière, juste équilibre entre électro, pop et folk. The Fool est un sublime album avec des chansons qui nous collent aux oreilles et au coeur. Album qu’elle viendra présenter sur scène ce samedi 11 novembre à Toulouse. « The fool tour » est à ne surtout pas manquer cette année !

JAIN en concert

11 novembre 2023

Zénith Toulouse Métropole

Réservations sur www.bleucitron.net